Il Paradiso delle Signore del 4 novembre 2026: la rivelazione di Matteo a Marcello e cosa non dicono le anticipazioni

di Redazione ZON

In sintesi. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 4 novembre 2026, in onda alle 16.00 su Rai Uno, Matteo fa a Marcello una rivelazione sul padre di Lia. Le anticipazioni non dicono quale. La puntata intreccia anche la danza di Simona, la campagna di Riccardo e la cena di Landi.

I punti chiave Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai Uno alle 16.00, dal lunedì al venerdì.

Il 4 novembre 2026 Matteo fa a Marcello una rivelazione sul padre di Lia, di cui le anticipazioni non indicano il contenuto.

Walter chiede aiuto alle Veneri per convincere Simona, che ha rinunciato alla danza, ad allenarsi, ma Simona non reagisce bene.

Botteri non è molto convinto della campagna «Ad Occhi Chiusi», l’idea di Riccardo per l’uscita della collezione natalizia.

Il Paradiso annulla la cena di lavoro di Landi al Circolo, e la serata di Elisa prende una piega inaspettata.

Attenzione: spoiler. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di mercoledì 4 novembre 2026 Matteo fa a Marcello una rivelazione sul padre di Lia, ma le anticipazioni non dicono quale.

La soap opera va in onda su Rai Uno alle 16.00, dal lunedì al venerdì. L’episodio del 4 novembre 2026 intreccia più storie: la danza di Simona, la campagna di Riccardo, la cena di lavoro di Landi e la serata di Elisa.

Cosa rivela Matteo a Marcello sul padre di Lia

Durante una chiacchierata, Matteo farà a Marcello un’importante rivelazione che riguarda il padre di Lia.

Le anticipazioni non precisano il contenuto della rivelazione. Non è stato reso noto nemmeno se e come la notizia inciderà sul rapporto tra Marcello e Lia: su questo punto non ci sono elementi per rispondere.

Walter chiede aiuto alle Veneri per convincere Simona

Walter non è ancora riuscito a far cambiare idea a Simona, che ha rinunciato alla danza. Per questo deciderà di chiedere aiuto alle Veneri e provare a convincerla ad allenarsi.

Simona non reagirà bene all’iniziativa di Walter e delle Veneri.

La campagna «Ad Occhi Chiusi» non convince Botteri

Riccardo ha proposto la propria idea per l’uscita della collezione natalizia: la campagna «Ad Occhi Chiusi». Botteri non ne sarà molto convinto.

Delia vedrà il marito confuso e indeciso e gli darà un suggerimento molto utile. Le anticipazioni non dicono quale sia il suggerimento.

Cena al Circolo annullata e serata inattesa per Elisa

Landi ha organizzato una cena di lavoro al Circolo. Il Paradiso la annullerà, e la serata di Elisa prenderà così una piega decisamente inaspettata.

Diana vuole dimostrare alla madre di valere più di quanto lei creda. Cesare ammetterà inoltre che l’aiuto di Diana potrebbe essere molto utile a Rebecca per conquistare Filippo.

Cosa resta da capire dopo la puntata

Restano aperte tre questioni: che cosa riveli Matteo a Marcello, quale suggerimento dia Delia e che piega prenda la serata di Elisa. Le anticipazioni non forniscono dettagli su nessuna delle tre.

Il materiale disponibile non indica se la puntata sia disponibile in replica o in streaming dopo la messa in onda.

Domande frequenti Cosa succede nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 4 novembre 2026? Matteo fa a Marcello una rivelazione sul padre di Lia, ma le anticipazioni non dicono quale. Walter chiede aiuto alle Veneri per convincere Simona a tornare ad allenarsi, e Botteri non è molto convinto della campagna «Ad Occhi Chiusi» di Riccardo. La cena di lavoro di Landi al Circolo viene annullata. A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore su Rai Uno? Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai Uno alle 16.00, dal lunedì al venerdì. La puntata di mercoledì 4 novembre 2026 segue lo stesso orario. Cosa rivela Matteo a Marcello sul padre di Lia? Le anticipazioni dicono solo che Matteo fa a Marcello una rivelazione importante sul padre di Lia, durante una chiacchierata. Il contenuto non è stato reso noto. Non è noto nemmeno se la notizia inciderà sul rapporto tra Marcello e Lia. Cos’è la campagna «Ad Occhi Chiusi» ne Il Paradiso delle Signore? «Ad Occhi Chiusi» è la campagna che Riccardo ha proposto per l’uscita della collezione natalizia. Botteri non ne sarà molto convinto. Delia vedrà il marito confuso e indeciso e gli darà un suggerimento, che le anticipazioni non specificano. Il Paradiso delle Signore del 4 novembre 2026 si può rivedere in replica o in streaming? Il materiale disponibile non indica se la puntata del 4 novembre 2026 sia disponibile in replica o in streaming dopo la messa in onda. La messa in onda è su Rai Uno alle 16.00.