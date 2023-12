Parete, contro il bullismo e il cyberbullismo: studenti incontrano forze dell’ordine

di Pasquale Capasso

Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra studenti e forze dell’ordine per contrastare il bullismo e il cyberbullismo, nell’istituto comprensivo “Basile-Don Milani” di Parete, in provincia di Caserta. L’incontro è avvenuto prima della pausa natalizia e si son toccati diversi temi di attualità, con diversi riferimenti a casi di cronaca nera.

Parete, iniziativa contro il bullismo e il cyberbullismo

Come si diceva, nell’istituto comprensivo “Basile-Don Milani” di Parete, provincia di Caserta, si son avuti diversi incontri tra studenti e forze dell’ordine in cui si son trattati i temi del bullismo e del cyberbullismo. A trattare e a sviscerare le tematiche è stato il maresciallo capo della caserma dei Carabinieri di Parete, Vincenzo Boerio e la comandante della Polizia municipale, Teresa Policastro Cecoro.

Proposti gli incontri dal locale Circolo Interforze “Caduti di Nassiriya” all’interno del progetto condiviso con l’Istituto “Basile-Don Milani”. Ciò è avvenuto grazie alla disponibilità della dirigente scolastica Virginia Di Guida, della referente Moretta e di tutto il personale docente.

Così ha commentato l’iniziativa il presidente dei Caduti di Nassiriya, Raffaele di Nardo:

“l Circolo e la scuola esprimono profonda gratitudine ai comandanti Boerio e Cecoro per la pazienza, la competenza e la sapiente professionalità con le quali hanno fatto circolare il corretto messaggio e le basilari informazioni fondamentali per una sana crescita degli alunni all’interno della nostra società sempre più complessa e piena di insidie“.

