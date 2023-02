Paris Saint-Germain, infortunio Mbappé: salta il Bayern Monaco

Una giornata da dimenticare per Kylian Mbappé: il (doppio) rigore fallito nel match contro il Montpellier e un infortunio che ha costretto il fenomeno transalpino a lasciare anzitempo il terreno di gioco. Sensazioni negative già nei primissimi minuti in seguito all’uscita dal campo, confermate dai controlli effettuati nella giornata di oggi.

Lesione alla coscia destra a livello del bicipite femorale: questo l’esito degli esami strumentali del fuoriclasse parigino. Una diagnosi che prevede uno stop di circa 3 settimane, abbastanza per rinunciare alla sfida d’andata cruciale contro il Bayern Monaco in Champions League.

Oltre a Mbappé, anche Sergio Ramos potrebbe non far parte dei prossimi match del Paris Saint-Germain: nuovi esami saranno effettuati in giornata.