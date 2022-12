Parità di genere: uomini e donne in famiglia

Una ricerca svolta da Eumetra-Henkel Italia ha rivelato dettagli significativi sui ruoli svolti da uomini e donne all’interno delle famiglie e sulla Parità di genere.

La ricerca ha portato alla luce quattro aspetti su cui riflettere: il primo è che la famiglia tradizionale è e sarà ancora il modello dominante in Italia; il secondo punto riguarda la ricerca dei giovani postmillennials, cioè quelli nati dopo il 1997, che non si identificano con il concetto di famiglia tradizionale o non intendono costruirne una sulla base di tale modello; il terzo aspetto riguarda l’ipocrisia al maschile, cioè quella degli uomini che sono consapevoli di dover svolgere maggiori faccende domestiche, ma non lo fanno; il quarto punto riguarda l’affiancamento della questione di genere e l’educazione finanziaria. Dalla ricerca è risultato che tra uomini e donne nella gestione dei soldi c’è ancora una grande differenza.

Infatti la ricerca ha evidenziato che il tema dei soldi è ancora considerato di competenza del genere maschile. In ambito lavorativo infatti emerge che l’uomo quando diventa padre riceve più soldi in busta paga, poiché considerato ancora tradizionalmente colui che deve provvedere a qualcuno in più nella famiglia, mentre la donna è quella che verrà considerata colei che si dovrà occupare del figlio e pertanto quando diventerà madre verrà pagata meno per minore disponibilità e coinvolgimento sul lavoro.

Dalla ricerca in più emerge che le donne richiederebbero un sostegno maggiore da parte della figura maschile in casa, per una maggiore condivisione delle problematiche e per non rischiare di rimanere arginate nell’ancora esistente condizione di “conciliazione” di tutti impegni, quali quelli della famiglia e lavorativi.

Un lavoro di riflessione viene richiesto non soltanto personalmente sul proprio ruolo e sul proprio contributo in casa, ma anche dal mondo dei media che dovrebbero rappresentare tutto ciò che avviene in una famiglia, per far si che compiti e mansioni svolte non dipendano dal genere, ma al massimo dalle proprie inclinazioni e capacità.