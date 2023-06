La partita che regala la vita: #vincechidona

di Redazione ZON

La città di Salerno non ha interrotto il filo della solidarietà e grazie alla società del presidente Iervolino rilancia la sfida per segnare il gol più importante, il gol della Vita.

La passione del cuore granata e la grande solidarietà del suo popolo sono pronte a ritornare in campo per la quinta volta, negli ultimi due anni, al fianco dell’Associazione Gina e della Croce Rossa Salerno.

Sabato, 17 giugno dalle ore 8.00 alle ore 12.00, in via Adriano Falvo presso la chiesa Santa Maria ad Martyres si terrà una nuova giornata dedicata alla raccolta sangue. Diventa bomber dell’Associazione GINA.

OBIETTIVO. L’Associazione dal 2019 nal 2023 ha promosso diverse raccolte sangue e con le prossime programmate per questo giugno, supereremo il numero 50.

16 le città italiane conquistate e in più anche una europea. Abbiamo coinvolto più di 500 donatori.

Oggi è fondamentale sensibilizzare i giovani, in un momento in cui si evidenziano contrazioni delle donazioni a causa dell’emergenza Covid e in cui preoccupa l’invecchiamento progressivo di chi dona, in assenza di un adeguato ricambio generazionale.

COME DONARE. Prenotati indicando la fascia oraria della tua donazione all’indirizzo: [email protected] o sul sito www.associazionegina.it o sul profilo instagram @associazionegina o tramite la referente Rosaria: +39 3934358949. Tutte le donazioni verranno realizzate nel rispetto della normativa COVID.

COS’È GINA. Giugno 2019: Francesco Ginese, detto Gina, muore a causa di un incidente presso la Sapienza di Roma. Ha 27 anni. La vita di tutti i suoi amici, da quel momento, subisce una frattura indelebile.

Da quel buco nero è nata una speranza, la voglia di rinascere, di fare del bene, in nome di valori ai quali Francesco teneva fortemente: l’integrazione, la solidarietà, il divertimento. Il suo animo buono ha iniziato a ispirare anche chi non ha avuto la fortuna di incontrarlo.

Nasce l’associazione Grandi Idee Nascono Amando (GINA). Siamo tanti, di ogni età, ognuno con il proprio percorso professionale e di vita. Trasferiamo le nostre energie migliori in piccoli gesti concreti, alla portata di tutti: RACCOLTE SANGUE: per aiutare le strutture di raccolta e sensibilizzare la comunità all’importanza della donazione; RACCOLTA DI TAPPI DI PLASTICA: per mantenere l’attenzione sul rispetto dell’ambiente; PREMIO DI LAUREA FRANCESCO GINESE: inaugurato il 6 aprile 2021, in collaborazione con l’Università Luiss di Roma, per valorizzare l’impegno su tematiche legate all’immigrazione e all’integrazione sociale.

LA MAGLIETTA DELLA SALERNITANA . Grazie al prezioso supporto della US Salernitana in palio per donatori e non, una maglietta originale e autografata del mitico numero 87, Antonio Candreva. Speriamo che, anche grazie a questa iniziativa, i giovani possano avvicinarsi al mondo della donazione.

Come fare per vincerla? Vieni a donare il sangue o dona ciò che puoi tramite la nostra referente Rosaria Vitulano. Mercoledì 5 luglio alle ore 19.00 ci sarà un’estrazione in diretta sulla pagina instagram @associazionegina durante la quale il fortunato dovrà intervenire tramite il suo profilo o di un suo delegato.

Che aspetti? Il sostegno è fondamentale per vincere, soprattutto quando stai giocando la partita della vita. Sii il nostro supereroe, diventa BOMBER dell’associazione GINA.