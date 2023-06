Salerno, immigrazione clandestina: il bilancio

di Rita Milione

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno ha dato pieno impulso alle disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione clandestina, infatti, in meno di sei mesi sono stati espletati, 46 Espulsione ex art 13 e 14 TUI, 49 Ordini del Questore a lasciare il TN, 18 Trattenimenti in CPR, 7 Misure alternative, 15 Respingimenti con conseguente Ordine a lasciare il TN, 23 Art 6 TUI Richieste posti CPR – negate, 1 Rimpatrio coattivo ex 16 c. 5 TUI, 96 Extracomunitari rintracciati in provincia dai vari Uffici di Polizia o inviti a presentarsi ex art 15 TULPS, 2 Allontanamenti comunitari.

In seguito a tali controlli si è evitato l’arrivo di circa 1200 aspiranti lavoratori stranieri senza titolo, inoltre, è emerso che oltre 60 datori di lavoro non avevano i requisiti richiesti dalla normativa vigente per accedere alle quote massime di ingresso annualmente stabilite dall’ultimo decreto di programmazione dei flussi di ingresso.