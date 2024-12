VII edizione della partita della vita: G.I.N.A., Salernitana e Avis in campo per salvare vite 

di Danilo Iammancino

Appello ai 126.402 abitanti di Salerno e ai loro amici. Venite a tifare con noi donando il sangue domenica 15 dicembre per condividere vita, colazione e magliette!

L’Associazione G.I.N.A., da sempre impegnata nella promozione della donazione del sangue, torna in campo al fianco di Avis e US Salernitana 1919 per invitare le cittadine e i cittadini a donare il sangue. Domenica 15 dicembre, presso la sede Avis di Via Pio XI, scendi in campo per segnare il gol della vita.

Come prenotarsi: inviando una email [email protected] e presentandosi con tessera sanitaria, documento e un sorriso a partire dalle ore 08.00 fino alle 10.30 presso la sede Avis.

L’importanza della Donazione del Sangue. Donare sangue è un atto di solidarietà e altruismo che richiede solo pochi minuti del nostro tempo, ma che può fare la differenza tra la vita e la morte.

I giovani dell’Associazione Gina lo hanno scoperto in una circostanza tragica e si impegnano da 5 anni in tutta Italia per cantare in coro che “il sangue non scarseggia”.

Chi Può Donare. Possono donare sangue tutti gli individui in buona salute, di età compresa tra i 18 e i 60 anni, con un peso minimo di 50 kg. È importante che i donatori siano ben idratati e abbiano consumato un pasto leggero prima della donazione.

Un breve controllo medico e un questionario aiuteranno a determinare l’idoneità del donatore per garantire la sicurezza del sangue raccolto.

US Salernitana 1919. La US Salernitana ha confermato il patrocinio morale all’Associazione Gina e all’Avis per il quarto anno consecutivo omaggiando il donatore più fortunato con la maglia della giovane promessa polacca numero 20 Szymon Wlodarczyk, ma che per noi è gia un BOMBER!!!!