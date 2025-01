Parto mal gestito al Ruggi: 1 milione di euro ai familiari per danni permanenti alla neonata

di Redazione ZON

Il tribunale di Salerno ha condannato l’Azienda ospedaliera Ruggi d’Aragona a risarcire con 1 milione di euro i familiari di una bambina che ha subito danni permanenti in seguito a un parto risalente al 1999. La sentenza, emessa lo scorso dicembre, ha riconosciuto la responsabilità dei medici nelle gravi conseguenze riportate dalla neonata, come riportato oggi in apertura dal quotidiano La Città e successivamente da salernonotizie.it.

Il parto, definito “forzato” nonostante accertamenti che non evidenziavano criticità particolari, si concluse con una grave compromissione delle funzioni vitali della neonata, che fu rianimata e trasferita in Terapia Intensiva Neonatale. Successive analisi accertarono lesioni cerebrali irreversibili dovute ad asfissia intrapartum, causando tetraparesi spastica e un ritardo mentale medio-grave.

La decisione del tribunale ha respinto le obiezioni legate alla prescrizione, stabilendo che il termine decorre dal momento in cui il danneggiato acquisisce piena consapevolezza della natura e delle cause delle lesioni. Questa sentenza riconosce una vicenda di malasanità che ha segnato profondamente la vita della famiglia coinvolta.