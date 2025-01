Salerno, stop al doppio permesso auto: nuove spese per i residenti

di Redazione ZON

A Salerno cambia il regolamento sulla sosta residenziale, suscitando proteste tra i cittadini. Come riportato da Il Mattino e salernonotizie.it, il Comune ha eliminato la possibilità per le famiglie di ottenere due permessi auto, una misura che fino al 31 dicembre scorso consentiva, con una spesa di 50 euro, di parcheggiare una seconda vettura, purché fosse ibrida o elettrica. Sarà infatti permesso rinnovare questa misura solo fino al 28 febbraio 2025.

La nuova normativa, in vigore da quest’anno, prevede il divieto di rilascio di permessi aggiuntivi per chi possiede due o più automobili nelle zone a rilevanza urbanistica del centro. Questo obbligherà molti residenti a ricorrere all’affitto di garage privati, con un conseguente aumento delle spese. Le reazioni non si sono fatte attendere: tra proteste, esposti e malcontento, cresce la polemica sulla decisione.