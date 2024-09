Partono le “Baronissiadi”: tre giornate di sport e divertimento dal 6 all’8 settembre

di Redazione ZON

L’evento dal 6 all’8 settembre

Questa mattina, insieme agli amministratori della Valle dell’Irno, si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle “Baronissiadi – Villaggio dello Sport”, un evento patrocinato dal Comune di Baronissi che animerà Piazza Mercato dal 6 all’8 settembre.

Le discipline

Le “Baronissiadi” offriranno tre giornate di sport e divertimento, durante le quali tutti avranno la possibilità di partecipare a numerose discipline, tra cui Beach Volley, Calcio Tennis, Dodgeball e Biliardo Umano. L’evento mira a promuovere lo sport non solo come attività fisica, ma anche come veicolo di benessere psico-fisico e di inclusione sociale, con spazi dedicati anche alle persone diversamente abili.

Il ringraziamento della Sindaca Anna Petta

“Un sincero ringraziamento va all’associazione Contrariamente per l’organizzazione e a tutte le realtà coinvolte, che contribuiscono ogni anno a far crescere questa iniziativa, apprezzata soprattutto dai giovani del nostro territorio“, ha dichiarato la Sindaca di Baronissi Anna Petta.

L’invito del Comune di Baronissi

Il Comune di Baronissi invita tutti a partecipare numerosi e a godere di queste giornale all’insegna dello sport e del divertimento.