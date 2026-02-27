Pastena, il 1° marzo assemblea pubblica al Porticciolo: “No al progetto di riqualificazione”

di Marisa Fava

Un confronto pubblico per discutere del futuro del Porticciolo di Pastena, nella zona orientale di Salerno. È in programma per domenica 1° marzo, alle ore 17, un’assemblea pubblica all’interno dell’area del Porticciolo, promossa – secondo quanto riportato dalla pagina social “Giù le mani dal Porticciolo” – per esprimere contrarietà al progetto di riqualificazione previsto.

Le critiche al progetto: “spazi sottratti e quartiere isolato”

Nel messaggio diffuso online, i promotori sostengono che una vera riqualificazione dovrebbe restituire spazi, renderli più fruibili e rafforzare il legame tra quartiere e territorio. Al contrario, secondo la posizione espressa, l’opera sarebbe percepita come un intervento “estraneo” rispetto al contesto urbano di Pastena, in un’area già fortemente urbanizzata.

Tra i punti contestati vengono indicati la possibile riduzione degli spazi aperti e la trasformazione di un luogo considerato “di respiro” per il quartiere, con riferimento alla piazza sul mare e alle spiagge pubbliche. Nel testo si parla anche di un’infrastruttura che “si chiude su se stessa”, con la promessa di spazi pubblici che, secondo i promotori, finirebbero però per risultare separati dal quartiere.

“Barriere” e identità del luogo: il richiamo al genius loci

Un altro elemento centrale della critica riguarda l’idea che gli spazi annunciati come pubblici possano essere, di fatto, isolati da strutture e volumi (come box e parcheggi), creando una sorta di “cortina” che taglierebbe la continuità tra porto e quartiere.

Secondo i promotori, inoltre, il progetto non terrebbe conto del genius loci e dell’identità del contesto, generando una frattura tra l’opera e la città. La narrazione di un intervento “per tutti” viene considerata, nel post, non coerente con gli effetti che l’opera potrebbe produrre sul tessuto urbano e sociale di Pastena.

Appuntamento il 1° marzo

L’assemblea di domenica sarà un’occasione di confronto tra cittadini, comitati e residenti interessati. Il dibattito sul Porticciolo resta acceso e nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori prese di posizione e chiarimenti sul progetto.