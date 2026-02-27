Positano, droga e attrezzi da scasso: due arresti dei carabinieri

di Marisa Fava

Operazione dei carabinieri a Positano, dove i militari della locale Stazione hanno arrestato due persone indagate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, i due avrebbero effettuato due consegne di droga, del tipo cocaina, presso altrettante abitazioni del territorio.

Controlli e sequestro: trovati contanti e strumenti da scasso

A seguito delle verifiche e della successiva perquisizione, gli indagati sarebbero stati trovati in possesso di 1.320 euro in contanti e di attrezzi atti allo scasso. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’autorità competente.

Le indagini proseguono per chiarire la provenienza della sostanza e ricostruire eventuali ulteriori episodi collegati. Come previsto, la posizione degli indagati sarà valutata nelle sedi competenti.