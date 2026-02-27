Cava de’ Tirreni, studenti e cittadini in corteo: “No alla chiusura del Pronto Soccorso”

di Marisa Fava

Mattinata di mobilitazione a Cava de’ Tirreni, dove studenti e cittadini sono scesi in piazza per esprimere contrarietà alla possibile chiusura del Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino. Un corteo partecipato ha attraversato il centro, tra cori e interventi pubblici, per ribadire il valore del diritto alla salute e chiedere garanzie sul futuro del servizio.

La manifestazione è stata promossa dal Collettivo Studentesco Cavese, che nelle ultime settimane ha portato avanti iniziative di sensibilizzazione nelle scuole. Al corteo hanno aderito anche comitati cittadini e realtà della società civile impegnate nella difesa del presidio sanitario.

Dal centro all’ospedale: il percorso della protesta

Il raduno si è tenuto in Piazza Amabile. Intorno alle 10:00 i manifestanti si sono messi in marcia raggiungendo via XXV Luglio, dove la strada è stata occupata per gran parte della durata della manifestazione. Il corteo è poi arrivato nei pressi dell’ospedale poco dopo le 12:00.

Lungo il tragitto si sono alternati momenti di confronto e interventi che hanno sottolineato come l’accesso a cure e servizi d’emergenza sia un tema centrale per la comunità, soprattutto in una fase in cui molti cittadini denunciano difficoltà e carenze nella sanità pubblica territoriale.

La richiesta: risorse e organico per il Pronto Soccorso

Tra le voci intervenute, quella di Alberto De Simone, portavoce del Collettivo Studentesco Cavese e rappresentante d’istituto della sede “Marco Galdi” dell’I.I.S. “De Filippis–Galdi”. Secondo quanto dichiarato, serve un impegno concreto per garantire risorse e personale, in modo da rispettare la pianta organica e assicurare l’operatività dei servizi.

“Come studenti – ha spiegato – organizzare il dissenso è un modo per sollecitare le istituzioni, richiamarle ai loro doveri e difendere la comunità e i suoi diritti di base”.

Conclusione al Palazzo di Città

La protesta si è chiusa nei pressi del Palazzo di Città, dove hanno preso la parola studenti e comitati. Nel corso degli interventi sono state riportate testimonianze di personale e pazienti, con un messaggio comune: la sanità pubblica, accessibile e funzionante resta un pilastro fondamentale, da tutelare e rafforzare.