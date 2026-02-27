Cava de’ Tirreni, studenti e cittadini in corteo: “No alla chiusura del Pronto Soccorso”
Dal raduno in Piazza Amabile alla tappa all’ospedale: protesta promossa dal Collettivo Studentesco Cavese e dai comitati in difesa del presidio.
Mattinata di mobilitazione a Cava de’ Tirreni, dove studenti e cittadini sono scesi in piazza per esprimere contrarietà alla possibile chiusura del Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino. Un corteo partecipato ha attraversato il centro, tra cori e interventi pubblici, per ribadire il valore del diritto alla salute e chiedere garanzie sul futuro del servizio.
La manifestazione è stata promossa dal Collettivo Studentesco Cavese, che nelle ultime settimane ha portato avanti iniziative di sensibilizzazione nelle scuole. Al corteo hanno aderito anche comitati cittadini e realtà della società civile impegnate nella difesa del presidio sanitario.
Dal centro all’ospedale: il percorso della protesta
Il raduno si è tenuto in Piazza Amabile. Intorno alle 10:00 i manifestanti si sono messi in marcia raggiungendo via XXV Luglio, dove la strada è stata occupata per gran parte della durata della manifestazione. Il corteo è poi arrivato nei pressi dell’ospedale poco dopo le 12:00.
Lungo il tragitto si sono alternati momenti di confronto e interventi che hanno sottolineato come l’accesso a cure e servizi d’emergenza sia un tema centrale per la comunità, soprattutto in una fase in cui molti cittadini denunciano difficoltà e carenze nella sanità pubblica territoriale.
La richiesta: risorse e organico per il Pronto Soccorso
Tra le voci intervenute, quella di Alberto De Simone, portavoce del Collettivo Studentesco Cavese e rappresentante d’istituto della sede “Marco Galdi” dell’I.I.S. “De Filippis–Galdi”. Secondo quanto dichiarato, serve un impegno concreto per garantire risorse e personale, in modo da rispettare la pianta organica e assicurare l’operatività dei servizi.
“Come studenti – ha spiegato – organizzare il dissenso è un modo per sollecitare le istituzioni, richiamarle ai loro doveri e difendere la comunità e i suoi diritti di base”.
Conclusione al Palazzo di Città
La protesta si è chiusa nei pressi del Palazzo di Città, dove hanno preso la parola studenti e comitati. Nel corso degli interventi sono state riportate testimonianze di personale e pazienti, con un messaggio comune: la sanità pubblica, accessibile e funzionante resta un pilastro fondamentale, da tutelare e rafforzare.
ARTICOLO PRECEDENTE
Decreto Bollette: “Rischio per il principio chi inquina paga”
ARTICOLO SUCCESSIVO
Positano, droga e attrezzi da scasso: due arresti dei carabinieri