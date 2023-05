Kosovo, scontri tra forze Nato e manifestanti serbi: feriti 14 militari italiani

di Giusy Curcio

Violenti scontri in Kosovo dove, dove lunedì 29 maggio, 41 militari del contingente di pace Nato Kfor sono rimasti feriti negli scontri con dimostranti serbi a Zvecan, nel Nord del Paese. Tra di loro, 14 italiani. I nazionalisti serbi più estremisti avevano intenzione di attaccare la cerimonia di insediamento di un sindaco di etnia albanese a Zvecan.

Nel pomeriggio si sono verificati ulteriori scontri: i soldati della Kfor hanno richiesto ai manifestanti serbi di liberare la strada per consentire il passaggio di due veicoli delle forze speciali di polizia kosovare. Successivamente, secondo testimonianze e media locali, i soldati hanno utilizzato gas lacrimogeni e granate stordenti per proteggere gli ufficiali kosovari nei veicoli e per far disperdere i manifestanti. In risposta, i serbi riuniti hanno lanciato pietre, arrivando persino a incendiare un veicolo.

“Esprimo la più ferma condanna dell’attacco avvenuto a danno della missione Kfor che ha coinvolto anche militari di altre Nazioni. Quanto sta accadendo è assolutamente inaccettabile e irresponsabile. Non tollereremo ulteriori attacchi“, ha affermato la premier Giorgia Meloni. “È fondamentale – ha aggiunto – evitare ulteriori azioni unilaterali da parte delle autorità kosovare e che tutte le parti in causa facciano immediatamente un passo indietro contribuendo all’allentamento delle tensioni. L’impegno del governo italiano per la pace e per la stabilità dei Balcani occidentali è massimo e continueremo a lavorare con i nostri alleati“.