Pastena, divampa incendio su un balcone a causa della caldaia

di Redazione ZON

Attimi di tensione nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17, nel quartiere Pastena di Salerno, dove un incendio è divampato sul balcone di un’abitazione situata in via Madonna di Fatima. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme si sarebbero originate dalla caldaia esterna, posta all’altezza del quinto piano.

Provvidenziale l’intervento dei soccorsi

Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco, intervenuti con un’autoscala e un’autobotte per fronteggiare ogni eventuale emergenza. L’azione rapida ed efficace della squadra ha permesso di contenere l’incendio, evitando conseguenze peggiori sia all’abitazione che agli occupanti. Al momento non si segnalano feriti. In corso gli accertamenti per chiarire le cause esatte del rogo.