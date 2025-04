Paura tra Praiano e Positano: il vento rimuove la lamiera di un parcheggio

di Redazione ZON

Tragedia evitata per un soffio nella serata di ieri lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, all’altezza della località San Pietro, tra Praiano e Positano. Raffiche di vento particolarmente intense hanno sollevato e divelto la copertura in lamiera di un parcheggio, scaraventandola sulla carreggiata.

La dinamica e i soccorsi

La struttura metallica ha colpito un’automobile che stava transitando in quel momento e alcuni motorini parcheggiati nelle vicinanze. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri e la Polizia Municipale, che hanno provveduto alla rimozione della lamiera e alla messa in sicurezza dell’area. La viabilità ha subito rallentamenti temporanei, ma la circolazione è stata ripristinata in serata.

Fonte: Positano Notizie