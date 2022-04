Pastiera napoletana, un dolce a cui non possiamo rinunciare

La rubrica di cucina Nuvole di farina oggi è dedicata alla Pastiera napoletana. Preparata non solo in occasione della Pasqua, molti amano gustarla tutto l’anno perché è un dolce unico e davvero eccezionale.

Di seguito vi propongo la versione che a casa mia amano di più, consapevole che non è la ricetta tradizionale, perché ogni famiglia ha la propria e la tramanda di generazione in generazione. Prepariamola insieme!

INGREDIENTI PASTIERA NAPOLETANA

Pasta Frolla

2 Uova (medie) 110 g

500 g Farina 00

200 g Zucchero

250 g Burro freddo di frigo

Scorza grattugiata di un limone

Ripieno

250 g di grano cotto

250 g di ricotta

200 ml di latte

250 g di zucchero

3 uova (i bianchi montati a neve)

1 cucchiaino di cannella

1 pezzo di buccia di limone

aroma millefiori 10-20 ml

Preparazione della pastiera napoletana

In un pentolino versiamo il grano con il latte, un cucchiaino di cannella, un pezzetto di buccia di limone. Mescoliamo bene il composto e portiamo sul fuoco. Il grano va cotto fino a quando non assorbe tutto il latte, ci vorranno circa 10-15 minuti, spegniamo il fuoco e togliamo la scorza di limone. Versiamo il grano in una ciotola capiente e teniamolo da parte.



Preparazione della pasta frolla per la pastiera napoletana: sabbiare il burro con la farina, mescolare lo zucchero alle uova e agli aromi, impastare il tutto velocemente, senza scaldare l’impasto, conservare in freezer fino all’uso.



Intanto completare il ripieno della pastiera: riprendiamo il grano e ci aggiungiamo la ricotta, amalgamiamo bene il tutto, poi uniamo lo zucchero.



In un’altra ciotola separiamo i tuorli dagli albumi, mettiamo i tuorli insieme al grano mescolando bene e montiamo a neve i bianchi. Poi, poco per volta incorporiamo i bianchi al grano mescolando con un cucchiaio, infine aggiungiamo l’aroma millefiori. Ecco che il ripieno della pastiera è pronto, a piacere possiamo aggiungere anche del cedro candito tagliato a pezzetti.



Assemblare e infornare la pastiera napoletana: ungiamo e infariniamo una teglia rotonda da 26 cm di diametro, prendiamo 2/3 della pasta frolla, la stendiamo con il mattarello e la sistemiamo nella tortiera. Infine, tagliamo i bordi in eccesso con un coltello, quindi versiamo il nostro ripieno di crema e grano. Stendiamo il resto della pasta e ricaviamo delle striscioline, facciamo una guarnizione a crostata.

Cottura della pastiera napoletana



Inforniamo a forno caldo prima a 170°C per 50 minuti, poi a 160°C per 15 minuti (forno statico).

A fine cottura la pastiera sarà dorata in superficie, fragrante e profumata.

Consigli

Prima di toglierla dallo stampo aspettiamo che si raffreddi completamente, anzi sarebbe meglio servirla il giorno successivo alla preparazione.

