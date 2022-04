Salernitana-Torino: le probabili formazioni del match

Per la Salernitana ogni tappa del percorso verso la salvezza si fa sempre più decisiva e il prossimo avversario per la 31esima giornata sarà il Torino.. La classifica non è rassicurante, con i granata piazzati all’ultimo posto con 16 punti e due partite da recuperare. E’ più tranquilla, invece, la situazione classifica del Torino, anche se i piemontesi non trovano la vittoria dal 15 gennaio nel match contro la Sampdoria. da lì, infatti, solo 4 pareggi e 4 sconfitte.

QUI SALERNITANA Nicola, davanti al solito Sepe, dovrebbe confermare la difesa a quattro con Mazzocchi, Dragusin (insidiato da Gyomber), Fazio e Ranieri. Possibilità dal primo minuto per Ederson insieme a Lassana Coulibaly e Radovanovic. Sulla trequarti spazio a Verdi , con Bonazzoli e Djuric in attacco.

QUI TORINO Tra i pali Juric conferma Berisha, difeso dal terzetto composto da Zima, Bremer e Rodriguez. La linea di centrocampo sarà composta da Singo e Vojvoda sugli esterni, mentre nel mezzo ci saranno Ricci e Mandragora. L’attacco sarà affidato all’unica punta Belotti, supportato dai due trequartisti Lukic e Brekalo.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Ederson, Radovanovic, L. Coulibaly; Verdi; Bonazzoli, Djuric.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Lukic, Brekalo; Belotti.