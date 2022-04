Lazio-Sassuolo: le probabili formazioni del match

Tornano a brillare le luci dello Stadio Olimpico per il 31esimo turno di Serie A che mette il Sassuolo di fronte alla Lazio. I biancocelesti cercheranno di rimettersi in carreggiata dopo la sonora sconfitta nel derby contro la Roma. Dall’altra parte, il Sassuolo è reduce dal poker sullo Spezia ed è in serie positiva da sei gare ( 4 vittorie e 2 pareggi).

QUI LAZIO Nei biancocelesti out Pedro e Radu, mentre Milinkovic-Savic ha recuperato dopo il colpo al naso subito nel derby. Davanti a Strakosha ci saranno Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Marusic. Centrocampo composto invece da Milinkovic, Lucas Leiva e Luis Alberto. In attacco, invece, il tridente sarà costituito da Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni.

QUI SASSUOLO Per Dionisi c’è il dubbio Berardi, acciaccato dopo gli impegni con la Nazionale, mentre Traore torna a disposizione. Davanti alla porta difesa da Consigli si schiereranno Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos. In mezzo al campo toccherà a Frattesi e Maxime Lopez accompagnare Traore. In attacco, invece, sarebbe Defrel a sostituire Berardi in caso di forfait dell’italiano per completare il tridente con Scamacca e Raspadori.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traoré; Defrel, Scamacca, Raspadori.