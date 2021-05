Nuove proroghe e scadenze, ma anche esami di guida e rinnovo patente: cosa cambia con l’emergenza Coronavirus

L’emergenza Covid porta a un cambiamento di tempistiche anche in ambito della mobilità. A rendere note le nuove proroghe, scadenze e i termini per il rinnovo patente è proprio il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Tramite il suo sito, in merito alle patenti ancora da conseguire e, dunque, esami di teoria e fogli rosa, ha dato varie notizie.

Patenti e fogli rosa

“Chi ha presentato la domanda di conseguimento patente nel 2020 può svolgere la prova di teoria entro il 31 Dicembre 2021. Mentre chi l’ha presentata dal 1° Gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria può svolgere la prova entro 1 anno (e non entro sei mesi). Il periodo va dalla data di presentazione e accettazione della domanda.”



Nuovi termini anche per i fogli rosa.

“I documenti in scadenza tra il 31 Gennaio 2020 e il 31 Luglio 2021 sono prorogati fino 29 Ottobre 2021. Dureranno fino a 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissata al 31 Luglio 2021.”

Rinnovo patente

Per quanto riguarda il rinnovo patente, il ministero fornisce delle date di scadenza ben precise.

“Tra 31 gennaio 2020 e 29 dicembre 2020 sono valide fino al 29 ottobre 2021 (novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissata al 31 luglio 2021).”

Mentre, chiarirebbe che “tra 30 dicembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino a 10 mesi dopo la scadenza normale.”

Le patenti tra l’1 e 31 luglio 2021, invece, sarebbero valide fino al 29 ottobre 2021: “Novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, attualmente fissata al 31 luglio 2021.”

Revisione veicoli

Previste nuove scadenze anche per la revisione dei veicoli, secondo cui: “I veicoli immatricolati in Italia di categoria M (es. auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta o che scadrà:

– ad Agosto 2020 possono circolare fino a Marzo 2021;

– tra settembre 2020 e giugno 2021 possono circolare fino a 10 mesi dopo la scadenza normale.”

Per i veicoli immatricolati in Italia di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non ci sono proroghe applicabili. Questo perché quelle previste dalle precedenti norme nazionali sono scadute.