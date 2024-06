Paura a Mercato San Severino: madre e figlio derubati in casa

di Rita Milione

Notte di terrore per una famiglia a Mercato San Severino: una madre e suo figlio si sono imbattuti nei ladri, entrati in casa per derubarli. La donna, poco più di 70 anni, è stata colpita – come riporta il quotidiano Il Mattino – da una spranga di ferro a un braccio, mentre il figlio, 50enne è stato preso a pugni al volto. Si indaga per risalire all’identità dei malviventi.