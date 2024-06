Bullismo e Cyberbullismo: l’iniziativa di Avis

di Rita Milione

“Coltiv@rete” è il nome dell’evento organizzato nei giorni scorsi da Avis Provinciale Brindisi, in collaborazione con scuole e istituzioni locali. Sono stati oltre mille gli studenti provenienti dai vari istituti del territorio che hanno preso parte all’appuntamento.

La conferenza si è aperta con l’intervento in collegamento del presidente di AVIS Nazionale (che ha patrocinato l’iniziativa insieme ad Avis Regionale Puglia), Gianpietro Briola, e con la presenza dei rappresentanti delle più alte istituzioni locali, tra cui diversi sindaci e dirigenti scolastici.

Come ha sottolineato il presidente di Avis Provinciale Brindisi, Sergio Domenico Zezza, «con questo evento, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di ascoltare, apprendere e riflettere sulle dinamiche legate all’utilizzo della rete, avendo l’occasione di conoscere le conseguenze negative di alcuni comportamenti per contrastarli attivamente, attraverso il dialogo aperto, la condivisione di esperienze e la valorizzazione delle diversità. Tutto è finalizzato a formarli come cittadini consapevoli e responsabili, capaci di costruire una rete virtuosa di relazioni basata sul reciproco rispetto e sulla solidarietà, sul donarsi e sullo sviluppare valori di impegno e di cittadinanza attiva, per la costruzione di una società di cui loro stessi siano protagonisti. L’obiettivo è proprio quello di fornire strumenti concreti per riconoscere, affrontare e prevenire fenomeni di violenza. L’entusiasmo e la partecipazione degli studenti – ha concluso – sono stati il segno evidente che iniziative come questa sono fondamentali per costruire un futuro più inclusivo. Speriamo che il seme piantato con Coltiv@rete possa germogliare e dare frutti positivi per la comunità brindisina e non solo. Avis, con i suoi valori, vuole essere interlocutore di una comunità educante».