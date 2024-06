Virzì-Ramazzotti, lite in pubblico: volano piatti e posate

di Antonio Jr. Orrico

Una lite furibonda. Non tutti i matrimoni finiscono in modo pacifico. Molte coppie finiscono per scontrarsi e alimentare tensioni sopite. Ne sanno qualcosa Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti che nella serata di lunedì 17 giugno, sono stati al centro di una lite furibonda in un elegante locale dell’Aventino, a Roma. A riportare della lite è stato Il Messaggero, secondo cui sarebbe intervenuta anche la polizia e sul posto sarebbe arrivata anche un’ambulanza.

La fine del matrimonio tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti si è verificata a marzo 2023, dopo alcune indiscrezioni susseguitesi nei mesi precedenti che volevano la coppia intenta ad affrontare una profonda crisi per la quale, però, non c’è stato nulla da fare. La lite consumatasi lunedì è scoppiata in modo totalmente casuale. Stando ai racconti dei presenti, Micaela Ramazzotti sedeva al tavolo di un noto ristorante a piazzale Albania, sull’Aventino, in compagnia del suo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto e il suo secondogenito, di 11 anni, avuto proprio con Paolo Virzì, ma quella che doveva essere una cena tranquilla si è trasformata in un litigio furibondo.

Davanti al locale, si è trovato a passare il regista, insieme al figlio di 14 anni e alla figlia maggiore. Dopo una breve sosta e uno scambio di parole sarebbero partite delle offese, tali da far aizzare i due ex, con tanto di lanci di posate e piatti. I Carabinieri sono prontamente intervenuti a causa di una segnalazione anonima. Una volta arrivati sul posto, il regista e l’attrice si trovavano al centro della piazza, ancora intenti a sbraitare l’uno contro l’altro, hanno rifiutato di essere refertati e sono stati invitati a presentare una denuncia formale.