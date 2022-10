Pechino Express: svelate le nuove coppie

Proprio in questi giorni inizieranno le riprese della nuova edizione di Pechino Express, prodotto da Banijay Italia, in arrivo su Sky e in streaming su NOW nel 2023. Il programma è un adattamento del format belga–olandese Peking Express creato da Ludo Poppe. Scopriamo, insieme, quali sono i nuovi concorrenti.

Pechino Express: ecco chi guiderà i nuovi protagonisti di quest’anno

Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio guideranno i protagonisti di quest’anno. A rappresentare lo sport ci saranno Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la coppia farà parte del cast che comprende, fondamentalmente, i personaggi televisivi.

Pechino Express: ecco le nuove coppie

Giorgia Soleri e Federippi

Alessandro Demichelis e Lara Picardi

Joe Bastianich e Andrea Belfiore

Martina Colombari e Achille Costacurta

Totò Schillaci e Barbara Lombardo

Dario e Caterina Vergassola

Carolina Stramare e Barbara Prezja

Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero

Costantino Della Gherardesca- Televisione