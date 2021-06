L’amatissimo interprete di Berlino ne “La Casa di Carta”, Pedro Alonso è in queste settimane su Canale 5, nel cast della serie “Grand Hotel”

E’ andata in onda ieri sera su Canale 5 la prima puntata della serie tv Grand Hotel – Intrighi e Passioni. Tra i protagonisti, la prima emissione sulla tv spagnola risale al periodo 2011-2013, c’è anche Pedro Alonso, che il pubblico italiano conosce meglio come Berlino, uno dei componenti della banda de La Casa di Carta su Netflix.

L’ultima stagione della serie creata da Alex Pina arriverà in streaming in due parti, rispettivamente online il 3 Settembre e il 3 Dicembre prossimi, e in attesa di capire come Berlino vi farà parte, il suo interprete Pedro Gonzalez, nato a Vigo in Galizia cinquant’anni fa (li compirà il prossimo 21 Giugno, ndr.) approda sugli schermi italiani con Grand Hotel – Intrighi e Passioni nel ruolo di Diego Murquìa/ Adriàn Vera.

Cose che (forse) non sai di lui

Fin qui la storia recente di Pedro Alonso: ma forse non tutti sanno che, oltre che attore diplomato alla Real Escuela Superior De Arte Dramatico (Resad), l’Accademia d’arte drammatica di Madrid, è anche un apprezzatissimo pittore e firma le sue opere come Pedro O’ Choro, utilizzando quindi il cognome del padre.

Quando non è sul set Alonso, fidanzato con Tatiana Djordijevic, diventa un tifoso sfegatato del Barcellona, tra i primissimi supporter di Lionel Messi. Il suo profilo Instagram conta circa 9 milioni di follower, Pedro Alonso ha anche una figlia: Uriel, 9 anni, nata da una precedente relazione.