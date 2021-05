La Casa di Carta 5, rilasciato il trailer e la data di uscita. Ecco quando andrà in onda

Habemus datam! Dopo mesi di attesa finalmente è stato rilasciato il trailer e la data di uscita de La Casa di Carta 5. La quinta parte sarà divisa in due volumi: il Volume 1 arriva il 3 settembre, il Volume 2 il 3 dicembre 2021 su Netflix. Le prime immagini del teaser mostrano il ritorno della squadra mentre provano a fuggire dalla Banca di Spagna. Dieci gli episodi previsti.

Potrebbe interessarti:

La Casa di Carta 5 vedrà quindi il ritorno della banda del Professore, più due new entry annunciate il 31 luglio 2020: Miguel Angel Silvestre e Patrick Criado. Lo scorso agosto sono trapelate diverse immagini scattate sul set della quinta stagione in cui si vedono Pedro Alonso e Patrick Criado per le strade di Copenaghen. Le location riconosciute sono Nyhavn e i giardini di Tivoli.

Ma dove si è interrotta la quarta parte? Il piano del Professore ha iniziato piano piano a disfarsi e la banda deve difendersi da nemici dentro e fuori la Banca di Spagna mentre la sinossi ufficiale della quinta ci fa sapere che: “La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona (Raquel Murillo Fuentes), ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il Professore è stato catturato da Sierra (Najwa Nimri) e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra”.