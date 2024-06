Come mantenere la pelle del viso idratata

di Redazione ZON

Avere una pelle idratata significa avere una pelle luminosa e dal tono compatto e uniforme.

Uno degli step più importanti, nella nostra skincare routine quotidiana, è sicuramente l’idratazione.

Ma come mantenere idratata la pelle?

Ecco alcuni consigli.

Perché è importante mantenere idratata la pelle del viso?

La nostra pelle è ricoperta da una barriera idrolipidica, composta da acqua e lipidi, che la protegge dagli attacchi esterni e interni.

Quando questa barriera si assottiglia, la nostra pelle è più vulnerabile e può risultare secca e disidratata, con un tono poco compatto e dal colorito disomogeneo.

Uno dei motivi principali, dietro la disidratazione, è sicuramente l’invecchiamento cutaneo. Col trascorrere del tempo, infatti, la pelle produce meno sebo, collagene ed elastina, che danno elasticità e idratazione.

Ma ci sono anche altri fattori che influiscono sull’idratazione, come:

Eccessiva esposizione ai raggi UV;

Alimentazione scorretta, povera di vitamine e acqua;

Esposizione a smog e inquinamento;

Cattive abitudini, come il fumo e l’alcol;

Assenza di detersione del viso;

Utilizzo di prodotti troppo aggressivi (come i prodotti a base di Retinolo, che vanno utilizzati con cautela);

Fattori ambientali, come il freddo e il vento;

Condizioni prolungate di stress.

Quali buone abitudini adottare per avere una pelle idratata

Per mantenere l’idratazione della pelle occorre, innanzitutto, adottare uno stile di vita corretto, tagliando fuori i vizi come il fumo e l’alcol.

È importante anche avere un’alimentazione regolare, ricca di vitamine e bere almeno un litro e mezzo d’acqua al giorno, in modo da mantenere l’idratazione.

Cerchiamo anche di non sottoporci a condizioni troppo prolungate di stress: per allontanare ansie e preoccupazioni, ritagliamoci ogni giorno qualche momento per praticare le attività che più amiamo, come la lettura o la meditazione.

Quando ci esponiamo al sole, è sempre essenziale applicare un fattore protettivo sulla pelle. I raggi UV, infatti, possono provocare diversi danni, come disidratazione, formazione di rughe, linee sottili e macchie cutanee.

Quale skincare routine adottare per avere la pelle idratata?

La prima regola da rispettare è la detersione.

Detergendo la pelle quotidianamente, andiamo ad eliminare tutte le impurità che si posano su questa ogni giorno, come particelle di smog, residui di make-up, sebo in eccesso e polvere, che possono entrare nei pori e dare vita ad imperfezioni varie.

La detersione va fatta sia la sera che la mattina. Per farla, utilizziamo detergenti delicati e che rispettino il PH naturale della pelle, per mantenerla morbida e detersa.

Un altro step importantissimo è sicuramente la crema idratante.

Le creme idratanti per il viso servono a mantenere l’idratazione quotidiana, rinforzando la barriera idrolipidica che la protegge.

Mantenendo idratata la pelle, riusciamo a prevenire e a ridurre l’aspetto delle rughe e dei segni del tempo, dando elasticità. Una pelle idratata, inoltre, è più luminosa e compatta, con un aspetto più radioso e giovane.

Le creme idratanti non sono tutte uguali, ma va scelta quella giusta per noi, a seconda delle esigenze della nostra pelle.

Ad esempio, se abbiamo la pelle grassa, contraddistinta da un eccesso di sebo e dalla presenza di imperfezioni, allora scegliamo una crema idratante dalla formula leggera e con attivi purificanti, che vadano a regolare la produzione di sebo.

Se, al contrario, abbiamo la pelle secca, caratterizzata da screpolature e arrossamenti, allora meglio scegliere una crema idratante più ricca, che possa nutrire anche la pelle più disidratata.

Se abbiamo bisogno di un vero e proprio booster d’idratazione, possiamo fare una maschera viso idratante e nutriente.

Ce ne sono diversi tipi: in crema, in gel o in tessuto, da scegliere a seconda delle nostre esigenze. Per idratare al meglio la pelle, scegliamo una crema con ingredienti idratanti, come l’Olio di Avocado, l’Olio di Oliva e l’Acido Ialuronico.