AssociazionixIdee, vince la rete

di Germana Giardullo

Il Presidente della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia Federico Del Grosso: “Un modello positivo per l’associazionismo del territorio. Gli enti in rete possono fare ulteriormente la differenza”

Competenze e rete. Sono queste le parole chiave dell’emozionante mattinata che ha sancito la chiusura della prima edizione di AssociazioniXIdee, il progetto promosso da Fondazione Cassa Rurale Battipaglia in collaborazione con Banca Campania Centro, facente parte del Gruppo BCC Iccrea, e con partner tecnico Fondazione Saccone, nato con l’obiettivo di favorire la cooperazione tra gli enti del Terzo Settore del territorio e valorizzare le idee più meritevoli.



Ad ottenere il riconoscimento di 5 mila euro il progetto “Ritorno al futuro”, sviluppato da Noemi Salsano – Cava Felix, Lorena Voza – Comunità Emmanuel, Caterina Sanasi – Avalon APS, Aura Veneziano – Fondazione Comunità Salernitana.



Ritorno al Futuro è un progetto innovativo di reinserimento socio-lavorativo, concepito per tossicodipendenti e detenuti in custodia cautelare attenuata presso la Comunità Emmanuel di Eboli ma volto anche a partecipanti esterni per sottolineare l’importanza dell’inclusività. L’iniziativa si propone di affrontare le sfide della marginalizzazione sociale e della mancanza di opportunità attraverso un programma integrato di laboratori esperienziali.



Menzione speciale per HuBattipaglia -Il Quartiere che vorrei, ideato da Antonietta Pierri – A.Dna Project, Angelo Alessio – Arci Levante APS, Roberta Olivieri – Associazione Officina Stramà, Sabina Mancusi – Associazione La parola e l’immagine, Graziana Nigro – Coop. Sociale Tuttiservizi, Lucia Spina – Mo. Vi. Ca.

L’idea progettuale nasce per dare seguito al lavoro di un anno svolto su Via Olevano e le sue aree limitrofe, che ha permesso di creare una rete di protezione sociale denominata Agorà di Quartiere e di costruire, in una logica di sviluppo bottom-up, processi partecipati di animazione territoriale nell’ ambito del progetto Visioni in Azione finanziato dalla Regione Campania.



La valutazione dei progetti è stata a cura di Claudio Gubitosi, ideatore del Giffoni Film Festival e direttore artistico di Giffoni Experience, Domenico Sturabotti, direttore della Fondazione Symbola. Altri membri della Commissione: il Presidente della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia Federico Del Grosso, il Presidente della Fondazione Saccone Giorgio Scala e il consigliere della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia delegato al progetto, Angelo Mammone.



“Rivolgo un plauso a tutte le associazioni partecipanti. È stato difficilissimo scegliere il progetto più meritevole del riconoscimento. Per noi sono tutti vincitori e siamo convinti di aver implementato un nuovo modello per l’associazionismo, fondato su competenze, rete e cooperazione, concetti a me cari così come al nostro Presidente di Banca Campania Centro Camillo Catarozzo – ha detto Del Grosso – Confesso di essermi emozionato nell’ascoltare i progetti e vedere tante associazioni collaborare tra loro. Non era scontato né semplice. È il primo passo, ma come Fondazione saremo e siamo al fianco di chi opera con professionalità, passione ed entusiasmo. Le stesse che ci animano quotidianamente”.

Oltre a Federico Del Grosso, presente per Banca Campania Centro la consigliera del CdA Linda Fereoli. Moderatrice Benedetta Gambale, giornalista Gruppo Stratego. Nel corso della mattinata è intervenuto Paolo Senatore, docente per Fondazione Saccone del percorso di sviluppo competenze rivolto ai rappresentanti delle associazioni.