Il Salernitano Antonio Sica vince il “Microfono d’oro”

di Rita Milione

RTL102.5, vince il “Microfono d’oro”, categoria attualità, con la trasmissione “Protagonisti”. Con lui alla conduzione di Protagonisti ci sono Francesco Fredella, Gianni Simioli e Francesco Taranto e insieme raccontano in modo scherzoso le notizie del giorno con ospiti di ogni tipo, dai protagonisti della politica e dello spettacolo italiano fino ad arrivare ai Very Normal People.

La premiazione – come riporta Salerno notizie – avverrà il prossimo 4 luglio in Campidoglio, a Roma e tra i nomi dei premiati spunta quello del salernitano Antonio Sica in diretta ogni giorno dagli studi RTL 102.5 posizionati all’interno dell’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino.