Pellezzano, aperte le iscrizioni al Forum dei Giovani e alla candidatura di consigliere

di Redazione ZON

In riferimento a precedenti deliberazioni di Giunta Comunale, che hanno deliberato il nuovo regolamento del “Forum dei Giovani”, in attuazione della Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, il Comune di Pellezzano comunica che sono aperte le iscrizioni al Forum stesso, avente sede in Piazza Municipio n° 1 di Pellezzano.

Possono iscriversi i giovani che abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 34 anni. Entro il prossimo 6 dicembre gli interessati possono trasmettere apposita istanza al Sindaco del Comune di Pellezzano, esclusivamente tramite email o PEC all’indirizzo: [email protected] – si evidenzia che detto indirizzo è abilitato alla ricezione anche di mail ordinarie (non PEC), per cui anche chi non possedesse un recapito PEC può presentare la domanda.

“La partecipazione dei giovani alla vita istituzionale – dichiara il sindaco Francesco Morra – offre una vasta gamma di spunti e riflessioni che noi membri dell’Amministrazione Comunale siamo chiamati ad attenzionare e valutare, per fare in modo che le idee dei giovani possano trovare concreta attuazione nelle vicende pubbliche”.

“E’ di primaria importanza – dichiara l’Assessore alle Politiche Giovanili, Chiara Raimo – promuovere strumenti come il Forum dei Giovani al fine di coinvolgere i ragazzi nella vita istituzionale locale, rafforzando il senso di partecipazione ed il sentimento identitario che sono valori indiscutibilmente forieri di crescita personale, professionale e formativa”.

Nell’oggetto della mail/Pec deve essere obbligatoriamente indicata la seguente dicitura: “Istanza di iscrizione al Forum dei Giovani di Pellezzano”.