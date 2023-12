Pellezzano, arriva ufficialmente il campus natalizio

di Antonio Jr. Orrico

La magia del Natale continua anche dopo. Infatti, è in auge un’imperdibile iniziativa: il “campus natalizio”. Ad organizzarlo, in collaborazione con il Comune di Pellezzano, i Centri Aggregativi per Minori “Stella Polare” e “Centro Leali” insieme alle Associazioni del territorio.

Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha dichiarato: “Ci saranno 6 giornate esilaranti e coinvolgenti. Una serie di giochi e laboratori formativi per regalare ai ragazzi momenti di svago, divertimento e apprendimento, immersi nella fantastica atmosfera Natalizia. Grazie all’Assessore alle Politiche Sociali, Annalaura Villari, che segue sempre da vicino queste iniziative, ai Centri “Leali” e “Stella Polare” e a tutte le Associazioni del territorio coinvolte nell’organizzazione degli eventi.“

Il “Campus Natalizio” si terrà nei giorni del 27-28-29 dicembre 2023 e del 3-4-5 gennaio 2024. Gli appuntamenti ci saranno nei giorni indicati dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Per partecipare agli eventi, che saranno, per l’occasione, gratuiti, è necessaria la prenotazione al numero di seguito indicato: 366.77042645.