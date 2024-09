Pellezzano, cerimonia di commiato a Don Giovanni Coppola per il trasferimento a Piazza del Galdo – Sant’Eustachio

di Redazione ZON

La comunità di Pellezzano, e in particolare quella della frazione Capezzano, ha salutato affettuosamente don Giovanni Coppola, il sacerdote che per anni ha guidato spiritualmente i fedeli del territorio. Don Giovanni si trasferirà, su volontà del Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, presso l’Unità Pastorale di Piazza del Galdo – Sant’Eustachio.

Una cerimonia di commiato

Ieri, 4 settembre, la comunità locale si è riunita nella chiesa di Sant’Eustachio per un momento di preghiera e devozione, affidando alla Madonna della Divina Grazia il futuro ministero di don Giovanni.

Alla cerimonia hanno preso parte il Vice Sindaco di Pellezzano Michele Murino, la Consigliera Comunale Silvana Bove e il Comandante della Polizia Municipale Carmine Somma, dimostrando la vicinanza dell’amministrazione comunale a questo importante momento di transizione per la comunità religiosa.

Le Parole del sindaco Francesco Morra

Il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha voluto esprimere, sulla pagina FB dell’ente del comune di Pellezzano, il suo personale ringraziamento a don Giovanni per l’impegno e la dedizione mostrati durante il suo ministero: “A nome mio personale e dell’intera Comunità di Capezzano ringrazio 𝐝𝐨𝐧 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 per il servizio sacerdotale reso, abbinato ad una sapiente ed illuminante guida spirituale per tutti i fedeli, che hanno mostrato profonda gratitudine per il suo mandato pastorale. A 𝐝𝐨𝐧 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 auguriamo dal profondo del cuore ogni forma di bene per la continuazione della sua opera di fede al servizio di nostro Signore Gesù Cristo.“