Pellezzano: mattinata di controlli sul corretto smaltimento dei rifiuti e raccolta delle deiezioni canine

di Redazione ZON

Ieri mattina, il Comune di Pellezzano ha avviato un’importante operazione di controllo riguardante il corretto smaltimento dei rifiuti e la verifica della raccolta delle deiezioni canine.

Il personale del Nucleo Operativo Pronto Intervento della Sezione Provinciale Guardie Zoofile e Ambientali A.I.S.A. Salerno ha effettuato controlli in diverse località, tra cui Capezzano, Coperchia e Cologna.

Le Criticità Riscontrate

Durante i controlli, sono emerse diverse problematiche che hanno portato all’emissione di 6 verbali.

Le infrazioni sono state rilevate per errato conferimento dei rifiuti e per la mancata raccolta delle deiezioni canine, in punti già segnalati più volte dalla cittadinanza.

Le regole per il conferimento dei rifiuti

Si ricorda ai cittadini che i rifiuti non riciclabili devono essere conferiti all’interno della frazione Non Differenziabile, ovvero tutti quei rifiuti che non trovano collocazione negli altri contenitori per il riciclo.

Mantenere un ambiente pulito e sicuro per tutti

Il Comune di Pellezzano, tramite la pagina ufficiale dell’ente e il supporto del sindaco Michele Murino, ha ribadito l’importanza del rispetto delle norme per mantenere l’ambiente pulito e sicuro per tutti.

Citando le parole di Sergio Bambarén, il messaggio del comune è chiaro: “Ogni individuo ha il potere di fare del mondo un posto migliore.”

L’operazione di controllo proseguirà nelle prossime settimane per garantire una maggiore sensibilizzazione e il rispetto delle regole ambientali da parte della cittadinanza.