Salerno, prima storica della Marella Voyager alla Stazione Marittima

di Redazione ZON

Questa mattina, la nave da crociera Marella Voyager ha fatto il suo primo ingresso nella Stazione Marittima Zaha Hadid di Salerno, segnando un momento storico per il terminal salernitano. A bordo della nave, lunga 234 metri e larga 32, c’erano 1.895 passeggeri, prevalentemente britannici, e 789 membri dell’equipaggio.

La Marella Voyager, parte della flotta della compagnia inglese Marella Cruises (gruppo Tui Cruises), accompagna i suoi passeggeri in un tour delle meraviglie del Mediterraneo. Nonostante sia stata costruita alla fine degli anni ’90, è stata recentemente sottoposta a un completo restyling, inclusa la nuova denominazione. La nave ha salpato da Palma de Mallorca qualche giorno fa, per poi approdare a Salerno.

L’Accoglienza al Molo Manfredi

Al Molo Manfredi, la Marella Voyager è stata accolta dal personale del terminal, che lavora incessantemente per far crescere Salerno come uno scalo crocieristico di rilievo internazionale. La Stazione Marittima si afferma sempre più come uno snodo cruciale delle rotte mediterranee, attrattiva per le principali compagnie di crociera.

L’arrivo della Marella Voyager è un simbolo tangibile di questo progresso, confermando il ruolo di Salerno come punto strategico per il turismo crocieristico nel Mediterraneo.

Fonte: Salernonotizie