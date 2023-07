“Pellezzano Champions Cup”: aperte le iscrizioni

di Rita Milione

C’è grande attesa per il Torneo di Calcetto “Pellezzano Champions Cup” che si terrà nell’ultima settimana di luglio e la prima settimana di agosto. Al torneo, organizzato dall’Assessorato allo Sport, parteciperanno i ragazzi appartenenti agli anni di nascita che vanno dal 2008 al 2015.

Ogni girone sarà composto da categorie comprendenti due anni di età:

Il torneo si terrà presso il campetto polifunzionale comunale della frazione Coperchia. Al raggiungimento del numero dei partecipanti saranno comunicate le date del torneo. Le iscrizioni, gratuite per tutti, sono aperte ai ragazzi nati dal 2008 al 2015. Per info tel: 334.1671652 – 338.3157670 – 351.7275303

“E’ uno dei momenti di svago più attesi – ha detto il Sindaco Francesco Morra – ringrazio il vicesindaco Michele Murino con delega allo Sport e i ragazzi che si sono impegnati per aver promosso questa bella iniziativa di sport alla quale parteciperanno i giovani e giovanissimi del nostro territorio per un momento di aggregazione e sano divertimento”.

“E’ importante – ha sottolineato il vicesindaco con delega allo Sport, Michele Murino – promuovere iniziative come il “Pellezzano Champions Cup”, torneo di calcetto che chiama a raccolta i ragazzi del nostro territorio durante il periodo estivo per renderli partecipi di una competizione nella quale sono principalmente richiamati i sani principi dello sport in nome della socializzazione e condivisione di momenti ludici ed aggregativi”.