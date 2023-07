4 luglio, Independence Day: curiosità e storia della festa americana

di Giusy Curcio

Si celebra oggi 4 luglio il 247esimo compleanno degli Stati Uniti d’America, noto come Independence Day. Il 4 luglio 1776, le 13 colonie americane, guidate da figure importanti come George Washington, proclamarono la loro indipendenza dalla Gran Bretagna, adottando la Dichiarazione di Indipendenza.

Tra fuochi d’artificio e festeggiamenti, sono tantissime le curiosità e le tradizioni intorno a questa festa. La Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti venne effettivamente firmata il 4 luglio 1776 a Philadelphia, in Pennsylvania, presso la Pennsylvania State House, ora noto come Independence Hall.

Il presidente del Congresso Continentale, John Hancock, nativo della colonia del Massachusetts, fu il primo a mettere la sua firma sulla Dichiarazione d’Indipendenza. La firma di John Hancock era caratterizzata da elaborati ghirigori. Per questo divenne così celebre che ancora oggi negli Stati Uniti si utilizza il suo nome come modo colloquiale per riferirsi a una firma in modo scherzoso.

In tutte le basi statunitensi, a mezzogiorno del 4 luglio, vengono sparati 50 colpi di cannone: tanti quanti sono gli Stati che compongono l’Unione (49 nel Nord America e uno, le Hawaii, nel Pacifico).

In questa giornata gli americani festeggiano con fuochi d’artificio, falò e non mancano hot dog, hamburger, pannocchia di mais e patatine fritte.