Missouri, citofona alla casa sbagliata e viene sparato: ferito 16enne afroamericano

di Giusy Curcio

Sparato alla testa per aver sbagliato casa: è successo a Kansas City, in Missouri il 13 Aprile. Ralph Yarl, 16enne afroamericano, doveva andare a prendere i fratellini e poi tornare a casa. Il ragazzo, però, ha sbagliato abitazione e il proprietario 85enne lo ha sparato al braccio e alla testa, Yarl, ricoverato in gravi condizioni giovedì sera, si sta ristabilendo in fretta. I medici hanno autorizzato il trasferimento a casa. A riportarlo è Sky Tg24.

“C’è stata una componente razziale nel ferimento, con due colpi di arma da fuoco, del sedicenne afroamericano che ha sbagliato campanello mentre andava a prendere i fratellini“, ha affermato il procuratore della contea di Clay, Zachary Thompson. “Capiamo la frustrazione ma posso assicurarvi che il sistema di giustizia penale funziona e continuerà a funzionare“, ha aggiunto.

Un altro incidente che ha posto l’attenzione sulla detenzione delle armi, così facili da reperire negli Stati Uniti e la questione razziale, ancora radicata nel territorio: “Riconosciamo la frustrazione che un caso come questo può causare. Riconosco la componente razziale di questo caso. Riconosco e capisco i timori della comunità“, ha detto il capo della polizia di Kansas City, Stacey Graves. “Sono arrabbiato, non sarebbe mai dovuto succedere“, ha aggiunto il sindaco Quinton Lucas.