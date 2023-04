Oroscopo Branko Martedì 18 Aprile 2023: Cancro frettoloso

Ariete Avrete quello che darete: amicizia, appoggio e amore. Occhio ai dolori di testa e stomaco. In serata ci sarà della sensualità.

Toro Sarete facilitati nelle ricerche lontane. Una buona riuscita economica è dovuta dal vostro senso di previdenza e e di economia. Avete un amore bello che però vi costa. Il sole vi darà in giornata un influsso erotico.

Gemelli Una giornata particolare, più confusa di ieri. Potete ripartire con le vostre iniziative, nelle cose in cui credete ma che non siete riusciti a realizzare nell’ultimo mese. Previsto un buon avanzamento con ingressi economici. Rimanete freschi nel vostro amore; belle le amicizie.

Cancro Vi verrà richiesta più prudenza nei rapporti con le persone del vostro ambiente. Quindi non avere fretta per raggiungere i vostri obiettivi. Se siete soli sentimentalmente dovete rivelare agli altri chi siete in verità.

Leone Approfittate della situazione se dovete risolvere problemi nel campo burocratico e legali, anche negli affari. Siete molto sensuali in amore.

Vergine La passione che mettete nel vostro lavoro sarà premiata. Dopo aver ottenuto un profitto finanziario, cercate di recuperare in amore.

Bilancia Bene anche oggi, fino a un certo punto. È tempo di guerra per voi, siate preparati e cercate di stare bene. Ci sono dei deliziosi intervalli di passione, amore e gelosia.

Scorpione Un grande momento di espansione professionale. La situazione non è per nulla facile, come sempre tra l’altro. Nel cuore vostro c’è sempre una musica o canzone del mare. Se avete paura di perdere soldi, questi torneranno. Dal punto di vista sensuale ed erotico nessuno vi batte.

Sagittario Luna interessante per risolvere i problemi in famiglia. Ci sono certe collaborazioni e rapporti basati su questioni materiali che devono essere chiarite: fatelo in questi giorni.

Capricorno Oggi sarete protagonisti di molti litigi per colpa di altri. Se vi allontanaste dal fuoco sarebbe meglio. Fatevi assistere da un esperto prima di firmare un qualsiasi documento.

Acquario Ci sono dei rapporti sentimentali passati che vi condizionano ancora. Bene nella produzione in generale ma siete ostacolati da piccole cose che Mercurio vi mette davanti agli occhi. Però c’è una piccola spinta da parte della dea fortuna.