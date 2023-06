Pellezzano, consegna targa ricordo a Rocco Hunt

di Rita Milione

Oggi pomeriggio, alle ore 16.00, presso il Murales in memoria di Alessandro Farina al Parco della frazione Capriglia di Pellezzano, il Sindaco Francesco Morra consegnerà una targa ricordo a Rocco Hunt, il noto cantautore salernitano, per ringraziarlo di aver scelto Pellezzanno come luogo dove fare le prove per il suo Summer Tour 2023.

“È stato un onore per Pellezzano e per i Pellezzanesi – ha detto il Primo Cittadino – avere come ospite d’onore sul nostro territorio Rocco Hunt. Con l’Amministrazione Comunale abbiamo deciso di rendergli omaggio con la consegna di una targa per mantenere impresso nel tempo il ricordo di questi 3 intensi giorni trascorsi sul nostro territorio per le prove del suo tour”.