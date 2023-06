Estate Fiscianese 2023, undici appuntamenti nelle frazioni del Comune

di Redazione ZON



Torna a grande richiesta l’Estate Fiscianese, l’evento estivo organizzato dalla Pro Loco Fiscianese con il patrocinio del Comune di Fisciano e della Fisciano Sviluppo. Quest’anno i protagonisti degli eventi saranno i bambini ed i ragazzi, che grazie ad una serie di attività pensate principalmente, ma non esclusivamente per loro, avranno la possibilità di trascorrere con spensieratezza i pomeriggi e alcune serate.

“Questa è una delle manifestazioni che tocca tutte le frazioni della nostra città con degli eventi rivolti prevalentemente ai più piccoli, ai ragazzi ma anche alle famiglie. Si tratta del frutto di un grande lavoro portato avanti in questi anni dal presidente della Pro Loco Fiscianese Donato Aliberti insieme al Consiglio direttivo con un unico obiettivo ovvero la valorizzazione della nostra comunità” ha dichiarato in apertura il sindaco Vincenzo Sessa.

Undici appuntamenti che si svolgeranno nelle 10 frazioni del Comune e in più un evento di chiusura a Palazzo De Falco che vedrà la partecipazione di tanti ospiti, delle associazioni locali e di uno special guest che sarà rivelato la sera dell’evento. In tutti gli appuntamenti i partecipanti metteranno alla prova le proprie abilità creative, costruendo dei fantastici oggetti con materiali riciclati, inoltre, grazie ad un bravissimo team di animatori ci si potrà divertire con tanti giochi e attività. Ma le sorprese non finiscono qui! La Pro Loco quest’anno ha pensato anche ad alcuni appuntamenti che strizzano l’occhio al teatro e alla lettura, grazie a due eventi teatrali in cui sarà messo in scena uno spettacolo scritto e pensato per la Città di Fisciano dal titolo “Alice nel meraviglioso mondo di Fisciano”, ideato da Marina Rota e messo in scena dalla Compagnia fiscianese “Gli Scharma(n)t”. Inoltre, un entusiasmante laboratorio di lettura curato dalla libreria “Cicciapelliccia”, porterà i bambini in un viaggio fantastico. Si parte lunedì 26 giugno a Nocelleto per poi proseguire in ogni frazione del Comune di Fisciano fino al 7 luglio.

“Un cartellone ricco di eventi che coinvolge tutto il territorio, dalle associazioni alle attività commerciali. Merita una menzione particolare lo spettacolo teatrale “Alice nel meraviglioso mondo di Fisciano”, ideato da Marina Rota per le famiglie della nostra comunità e che sarà messo in scena dalla Compagnia Fiscianese “Gli Scharma(n)t” ha aggiunto il consigliere comunale delegato alle associazioni Carmine Iannone.

“Ogni anno torna l’estate fiscianese sulla scorta di una tradizione del comune di Fisciano. Quest’anno sono previsti undici appuntamenti che si svolgeranno tra il 26 giugno e il 7 luglio con uno spettacolo finale previsto il 25 luglio a Fisciano. Abbiamo toccato tutte le frazioni del Comune, comprese Fisciano, Lancusi e Penta. Abbiamo integrato i laboratori classici che organizziamo insieme alla Fisciano Sviluppo con dei laboratori teatrali, spettacoli veri e propri e un laboratorio di lettura con la libreria Ciccia Pelliccia. Ci auguriamo che ci possa essere una buona partecipazione per vivere appieno il nostro comune tutte le sue realtà” ha concluso il presidente della Pro Loco Fiscianese Donato Aliberti.

Un’opportunità per tutti di respirare le atmosfere estive vivendo a pieno le proprie realtà all’insegna della spensieratezza e dello stare insieme.

Il programma