Fisciano, presentata la programmazione di diverse opere pubbliche

di Rita Milione

Stamane al Comune di Fisciano la Presentazione di nove importanti opere pubbliche che partiranno a breve sul territorio fiscianese e che restituiranno alla collettività una Città migliorata nella sua qualità urbana, maggiormente capace di rispondere ai bisogni dei suoi abitanti, in grado di fornire più servizi e un ambiente più inclusivo e socialmente accogliente in cui vivere.

Le Opere, nello specifico, riguarderanno:

•Lavori di sicurezza del territorio e sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici, come quelli di adeguamento, miglioramento, consolidamento e sistemazione idrogeologica dei versanti loc.tà Rocchi – Loc. Frassineto – Loc. Cappelluccia – Loc. Poggio Papariello.

•Lavori di realizzazione di una nuova infrastruttura da destinare ad asilo nido, in Via Starza, frazione Bolano.

•Lavori di riqualificazione del tratto di strada di Strada di Via S. Antonio da Padova e del tratto di Via Rocchi alla frazione Gaiano, grazie alla realizzazione di una rotatoria, che migliorerà la viabilità all’ingresso del centro abitato e all’installazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione, alla realizzazione di un percorso pedonale, alla rimodulazione della piazzetta esistente con una nuova soluzione progettuale, all’allargamento della carreggiata per consentire il normale traffico veicolare con realizzazione di alcuni muri di contenimento e alla realizzazione del sistema fognario per la regimentazione delle acque meteoriche.

•Lavori di realizzazione del Polo Scolastico Polifunzionale composto da Scuola Materna, Primaria e Secondaria di primo grado, Auditorium e Palestra a Fisciano Capoluogo.

•Lavori di recupero funzionale e riuso da eseguire presso il complesso immobiliare ubicato a Parco Donica in Località Vignadonica.

•Lavori di difesa longitudinale lungo il corso del torrente San Rocco in località Gaiano.

•Lavori di lavori di sistemazione delle viabilità nel territorio comunale con transizione verde grazie alla realizzazione di impianti solari nelle aree parcheggio con individuazione di punti di ricarica per auto elettriche alla dotazione di mezzi green per il trasporto scolastico e di assistenza sociale ed al miglioramento della viabilità comunale a Fisciano Capoluogo e nelle frazioni Lancusi, Penta, Gaiano, Soccorso, Villa e Nocelleto.

•Lavori di rigenerazione urbana nelle frazioni: Lancusi con la realizzazione di un sagrato pedonale a Piazza Regina Margherita e il rifacimento della pavimentazione stradale mediante la posa in opera di elementi lapidei volti a ricreare un’ambientazione storica più caratteristica; la riorganizzazione dei parcheggi all’interno della Piazza Palatucci con la realizzazione di zone pavimentate, aree a verde e aree di riposo all’interno di un contesto chiuso tra fabbricati; il miglioramento della fruibilità della via Domenico Avossa migliorando lo sbocco verso via Matteotti e migliorando l’accesso ai nuovi alloggi residenziali; la realizzazione di una nuova area parcheggio; la realizzazione di un’area attrezzata con anfiteatro che possa promuovere più iniziative di aggregazione ed integrazione socio culturale.

Penta: con la realizzazione di un parco lungo via Matteotti, con lo spostamento dell’ingresso dell’Istituto scolastico e la creazione della piazza parcheggio davanti al nuovo ingresso.

“È giusto presentare una serie di opere che stiamo mettendo in campo per il nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa –, alcune di esse sono già in cantiere, altre invece sono in fase di stipula del contratto di appalto per iniziare i lavori e altre ancora sono in fase di richiesta di finanziamento. Sul territorio si stanno muovendo una serie di cose che permetteranno di migliorarci dal punto di vista infrastrutturale. Abbiano ottenuto, inoltre, un finanziamento con il PSR Campania 2014-2020 per due opere importantissime di circa 750 mila euro per un totale di un milione e mezzo per la sentieristica in località Frassineto. Prossimamente partiranno i lavori di realizzazione di nuova infrastruttura da destinare ad asilo nido, in Via Starza, alla frazione Bolano. A stretto giro, ancora, partiranno i lavori di riqualificazione di un tratto di strada alla frazione Gaiano per migliorarne la viabilità. Inoltre, un altro progetto che andrà in Giunta la settimana prossima è quello della viabilità per circa 11 milioni di euro: previsto il rifacimento delle strade di quasi tutto il Comune.

“Un altro importante intervento, oltre a quelli citati dal Sindaco Sessa, – dichiara l’Ing. Giuseppe Vertullo – è quello di rigenerazione urbana delle frazioni di Lancusi e Penta per un importo stimato di circa 4 milioni di euro che cambierà la vivibilità delle due frazioni”.

“Come già anticipato dal Sindaco e dall’Ingegnere Vertullo, uno degli obiettivi principali di questa amministrazione sin dal primo giorno di questo mandato è stato quello di appropriarsi di un pacco progetti che potesse rispondere alle esigenze di questo territorio con una programmazione ben definita e per cogliere a pieno le opportunità che si presenteranno – ha enunciato il Consigliere Comunale Mimmo Landi –. Non si tratta di un completamento per quanto riguarda i progetti nuovi, ma questi progetti possono avere un ruolo strategico in una visione futura. L’obiettivo di questa amministrazione è quello di farsi trovare pronti per raggiungere risultati positivi”.