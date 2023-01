Pellezzano: interruzioni improvvise di corrente, la lettera del sindaco ad Enel

L’improvvisa interruzione dell’energia elettrica senza alcun preavviso provoca le ire dei cittadini di Pellezzano. Sulla vicenda è intervenuto anche il Sindaco, Francesco Morra, che ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei residenti per questa interruzione che ha provocato non pochi disagi. Il Primo Cittadino si è subito mobilitato inoltrando una nota di contestazione all’Enel, gestore del servizio elettrico sul proprio territorio di competenza.

“Nella giornata odierna – ha scritto il Sindaco Morra nella nota – ed ancora una volta, molti concittadini hanno segnalato l’improvvisa interruzione della fornitura di energia elettrica senza di alcuna forma di preavviso. Tale situazione di disagio e grave disservizio si ripete già da diversi giorni con interessamento di molte parti del territorio comunale creando notevoli disagi alla popolazione ed al funzionamento delle utenze, sia pubbliche che private”.



“A nome dell’Amministrazione Comunale – si legge ancora – invito la società erogatrice del servizio ad astenersi da tale condotta, adottando ogni preventiva azione di informazione, anche attraverso i canali istituzionali dell’Ente. Il protrarsi del comportamento finora adottato determinerà l’adozione da parte dell’Ente di ogni utile azione a tutela, anche con informativa alle Autorità competenti”.

Si attendono ora riscontri in merito alla missiva inoltrata dal Sindaco Morra, in assenza dei quali si procederà in danno nei confronti della società che sta provocando i summenzionati disagi.