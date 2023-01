Netflix Italia: le novità di febbraio 2023

Con l’inizio di febbraio 2023 si va ad aggiornare anche il catalogo Netflix con nuovi imperdibili titoli, tra ritorni attesissimi e uscite esclusive. Tra le molteplici novità che ci riserva per febbraio 2023 su Netflix vi sono: la recente trasposizione del capolavoro di Frank Herbert “Dune”, uscito al cinema nel 2021, il cui sequel è previsto per il novembre di quest’anno; “La legge di Lidia Poët”, con Matilde De Angelis, storia della prima avvocata in Italia (qui il trailer ,uscito di recente).

Si prosegue con “Figli” di Maria Torre, che vede protagonisti Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea. E’ l’ultimo girato prima della morte di Torre, uno dei tre sceneggiatori di Boris. E poi ancora la terza stagione di “Outer Banks” e la quarta di “You“.

Di seguito, ecco il calendario delle nuove uscite Netflix previste per febbraio 2023: