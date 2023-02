Pellezzano: il 5 febbraio inaugurazione del nuovo sagrato

Domenica 5 febbraio 2023, dopo la celebrazione della Santa Messa solenne che si terrà nella Chiesa dei Santi Nicola e Matteo alla frazione Coperchia di Pellezzano, ci sarà la benedizione e l’inaugurazione del Nuovo Sagrato all’esterno della stessa chiesa. Parteciperanno le autorità civili, religiose e militari tra cui il Sindaco Francesco Morra. La benedizione verrà impartita dal parroco don Antonio Pagano. La mattinata sarà allietata dalle note del concerto bandistico “Città di Salerno” e seguirà un rinfresco e brindisi augurale con allestimento a cura di Vincenzo Alfano.

Il nuovo sagrato, situato in Piazza della Libertà, si presenta come una sorta di “piazza nella piazza” nel pieno rispetto della presenza, imponente e storicamente fondante, della Chiesa dei SS Nicola e Matteo all’interno dell’invaso. La nuova piazza si articola in due ambiti principali: la spazio pubblico a margine del sagrato vero e proprio della Chiesa ed il sagrato stesso, considerato accesso principale e prospettiva verso l’accesso principale.

“Siamo lieti di consegnare alla cittadinanza – ha detto il Primo Cittadino – questo nuovo Sagrato della Chiesa dei Santi Nicola e Matteo, che rientra in un più ampio progetto di lavori di manutenzione straordinaria dell’area antistante la Chiesa su Piazza della Libertà”. Un intervento che restituisce alla cittadinanza uno spazio del tutto rinnovato, che funge anche da punto di incontro per i giovani e di raccoglimento in preghiera per i fedeli”.

In particolare gli interventi di progetto previsti hanno riguardato la nuova pavimentazione realizzata con mattoni faccia a vista locale e con la pietra bianca leccese o Apricena, nuovo arredo urbano, il ripristino e la pulizia della scalinata di accesso alla chiesa, il miglioramento dell’accesso principale alla piazza mediante un nuovo sistema di scale, il rivestimento dei muretti perimetrali e dell’area della fontana con elementi in pietra di Apricena e mattoni rossi a vista, il nuovo sistema di scolo delle acque meteoriche, la sistemazione e manutenzione degli spazi comuni di accesso alle sale polifunzionali della sagrestia, e quanto altro si rende necessario per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.

Particolare interesse è stato infine dato all’illuminazione della nuova piazza. Sono stati eliminati due lampioni che bloccavano la corretta visuale della facciata principale della chiesa, sostituti da fari posti a pavimento di tipo LED carrabili realizzando così un’illuminazione dal basso per esaltare gli elementi architettonici della facciata e del campanile. Nell’area della piazza, invece, sono stati installati fari per l’illuminazione delle essenze arboree dal basso, lampioni per una illuminazione a zone, elementi a Strip Led per creare effetti di luce diffusa ai piedi degli arredi fissi ed elementi segnapasso sia sulle scale di accesso alla piazza dalla strada pubblica che nei gradini presenti in prossimità del portico adiacente la chiesa. Queste diverse tipologie di illuminazione consentiranno di avere anche nelle ore serali scenari diversi e zone ben definite della nuova piazza.