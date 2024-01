Pellezzano, operaio schiacciato tra due mezzi pesanti: grave

di Antonio Jr. Orrico

Un tragico accaduto. Un operaio di 39 anni, di Giffoni, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro alle porte di Pellezzano. L’uomo, oggetto della disavventura, è attualmente residente a Giffoni Valle Piana. Attualmente è ricoverato all’Ospedale Ruggi di Salerno, dopo essere finito schiacciato tra due mezzi pesanti. Si trova ora in gravi condizioni, ma per i medici non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo, al momento, si trova nel reparto dedicato alla prognosi riservata. Dalle prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un imprevisto, avvenuto intorno all’ora di pranzo di ieri, quando l’operaio, che lavora per una ditta privata esterna a Pellezzano, si trovava nel piazzale dove erano in corso alcune operazioni di scarico di materiale.