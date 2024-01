Salerno, EasyJet e Ryanair interessate a volare da Luglio

di Antonio Jr. Orrico

Una prossima apertura. L’Aeroporto Salerno-Costa D’Amalfi è pronto ad accogliere già i primi voli del 2024. L’infrastruttura sarà ufficialmente operativa a partire dal prossimo Luglio, sulle tre branche dell’aviazione commerciale per passeggeri. Come riportato dal sito web ladenuncia.it, Gesac sta lavorando sotto traccia per sottoscrivere quanti più contratti possibili con le compagnie, in modo da avere tantissime possibilità.

Nelle trattative, sembra verosimile che Gesac possa proporre, per l’Aeroporto di Salerno, il sistema aeroportuale campano. Quest’ultimo è strutturato su due piste, due parcheggi. Non quindi, due aeroporti in due città diverse. D’altronde per viaggiatori provenienti da Sydney, da Copenaghen o Istanbul e diretti a Capri, alla Reggia di Caserta, in Costiera Amalfitana o a Pompei non saranno certo gli 80 chilometri di distanza tra i due scali a fare la differenza. Dunque, l’Aeroporto si conferma come un’infrastruttura dalle grandissime potenzialità, come ha dichiarato anche il suo fondatore e CEO di uno dei maggiori vettori mondiali, O’Leary.

“Ryanair sta studiando anche la possibilità di volare all’aeroporto di Salerno, che dovrebbe aprire a luglio e che ha già registrato l’interesse di EasyJet. Di fatto si ridurrebbero a tre gli scali italiani dove la low cost non vola, mentre è presente nel resto del Paese: due per limitazioni tecniche delle piste troppo corte per i Boeing 737-800 (Firenze, Foggia) e una per decisione commerciale (Milano Linate).” ha dichiarato quest’ultimo, in un’intervista al Corriere.