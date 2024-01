Giffoni Film Festival, Gubitosi lancia l’allarme blocco

di Antonio Jr. Orrico

Una situazione davvero critica. L’edizione 2024 del Giffoni Film Festival rischia definitivamente di saltare. Claudio Gubitosi, fondatore della manifestazione cinematografica per giovani più famosa d’Italia, lancia ufficialmente l’allarme per quanto riguarda la nuova edizione relativa al GFF. L’ideatore ha creato un appello, che ha ufficialmente pubblicato, in cui chiede l’intervento della Regione Campania e del Governo.

“Con 54 anni di onorata storia e tra le più belle avventure creative del mondo, quest’anno rischiamo seriamente di annullare o compromettere le nostre attività. Abbiamo condiviso tanti successi, ci siamo parlati tutti i giorni, ogni domenica mi seguite con affetto e attenzione e per questo vi ringrazio infinitamente. Non avrei mai voluto dirvi quello che sto per comunicarvi. A volte in questi anni e anche recentemente nelle relazioni locali, ho mantenuto freddezza, perseveranza, e ho cercato di gestire tutto senza mai lasciarvi un’ombra di dubbio.” ha dichiarato Claudio Gubitosi.

Il fondatore del Giffoni Film Festival ha poi completato l’appello: “Il Sud merita rispetto, abbiamo lavorato tutti per anni affinché la nostra creatività e il nostro sapere potessero portare benefici ai cittadini, lavoro per i giovani, benessere e felicità. I fondi di Coesione del Governo italiano e del Ministero che fa capo al Ministro Fitto non sono stati ancora assegnati alle Regioni del Sud e i finanziamenti per la cultura e per le attività produttive della Cultura come Giffoni fanno parte di questa linea finanziaria. Ora ci troviamo in una situazione di sbandamento.“