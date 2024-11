Pellezzano ospita il “Presepe della Misericordia” dall’Abbazia di Montevergine

di Angela De Angelis

Tutto pronto a Pellezzano per l’atteso “Presepe di Montevergine”, la cui presentazione avverrà domenica 1 dicembre, alle ore 17.00 nei Giardini antistanti “Piazza Municipio” a Pellezzano alla presenza dell’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno Sua Ecc.za Mons. Andrea Bellandi e dell’Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia O.S.B. (Ordine di San Benedetto). Al taglio del nastro parteciperanno anche tutti i sacerdoti delle parrocchie di Pellezzano e i Sindaci dei Comuni limitrofi.

Il Presepe

Il Presepe, realizzato in stile Settecento Napoletano ed ispirato al testo «Misericordiae Vultus», di Papa Francesco, è stato esposto nel Natale 2017 in Vaticano, a Piazza San Pietro, nel Natale 2018 ad Assisi, davanti al Sacro Convento di San Francesco ed infine, lo scorso anno, a Teggiano. Appartiene all’Abbazia di Montevergine (Avellino). Nel cenobio, fondato da San Guglielmo nella prima metà del XII secolo, si venera la prodigiosa icona della Madonna di Montevergine, una delle più grandi del mondo. In occasione del Natale 2020 l’Abate Riccardo Luca Guariglia e la comunità monastica di Montevergine lo donano alla comunità di Mercogliano. Le figure presepiali sono alte due metri e sono state realizzate secondo la tradizione napoletana, con testa, mani e piedi in terracotta dipinti ed occhi in vetro.

Le parole del Sindaco

“Avere quest’anno a Pellezzano il Presepe della Misericordia – dichiara il Sindaco Francesco Morra – è per noi motivo di grande orgoglio, oltre che di lieta soddisfazione per un allestimento che richiama le antiche tradizioni napoletane, intrise di profonda fede cristiana. Dopo essere stato esposto a Piazza San Pietro, in Vaticano e ad Assisi, che sono tra i luoghi di maggiore spiritualità a connotazione cattolica, vederlo allestito sul nostro territorio, ci riempie il cuore di gioia e io, insieme all’intera Comunità di Pellezzano, non possiamo far altro che ringraziare l’Abbazia di Montevergine per questa gentile concessione in occasione del Natale 2024. Un sentito ringraziamento va rivolto poi all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno Sua Ecc-za Mons. Andrea Bellandi, all’Abate di Montevergine Riccardo Luca Guariglia O.S.B., ai parroci della nostra Comunità e a tutte le illustri personalità istituzionali, civili, militari e religiose per aver accolto l’invito a presenziare a quest’atteso evento”.

La dichiarazione del Consigliere di Maggioranza Marco Rago

“Nel presepe della Misericordia di Montevergine – ha dichiarato il Consigliere di Maggioranza Marco Rago con delega alla Cultura – ogni statua racconta una storia di speranza e di amore, un abbraccio tra sacro e profano che risveglia il cuore e illumina l’anima nel silenzio della contemplazione. Il presepe, tipico della tradizione partenopea, nella rappresentazione della Sacra Famiglia, si configura come focolare domestico attorno al quale si riuniscono tutte le famiglie, non solo per ritrovarsi nel calore e negli affetti dei propri familiari, ma anche per rievocare la nascita del Bambino Gesù. Come il Sindaco, ringrazio anch’io l’Abbazia di Montevergine per averci fatto dono di questo speciale presepe che sarà allestito fino al prossimo 6 gennaio”.

Inaugurazione con i mercatini di Natale

Il Sindaco Morra e l’Amministrazione Comunale hanno ringraziato l’Associazione “Maria Pia Notari” e l’Associazione “I Ragazzi di Capriglia” per aver curato nei minimi particolari l’allestimento del “Presepe della Misericordia”. Insieme al Presepe verranno inaugurati anche i Mercatini di Natale (che saranno aperti nelle giornate del 1-14-15-29 dicembre 2024 e il 5 gennaio 2025), il cui allestimento è stato organizzato dal Consigliere con delega alle Politiche del Turismo Tiziano Sica e curato da “Artigiani in Tour” di Carla De Salvatore. La cittadinanza e il popolo di fedeli potranno ammirare il Presepe dal 1 dicembre 2024 fino al 6 gennaio 2025.