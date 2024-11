Nasce Zona Studios: nuovo presidio culturale che coltiva la musica degli emergenti salernitani

di Redazione ZON

Fare musica al Sud è possibile: dalla mente creativa di un collettivo di artisti campani nasce un nuovo studio che accompagna a 360° i progetti musicali degli artisti indipendenti, lontano dal “frullatore” della discografia moderna.

Le mission di Zona Studios

Sono diverse le mission che accompagnano la nascita di Zona Studios, molto più di un semplice studio di registrazione, con base a Salerno. Dalla spinta propulsiva di un collettivo di artisti “figli” della terra campana, composto da Alessandra Del Grosso, Luisa Farina, Mauro Zotti, a cui s’è poi aggiunto anche Enrico Di Meglio, nasce una nuova realtà che va in controtendenza rispetto a diverse logiche malsane vigenti nel sistema discografico odierno, che vuole la produzione di musica, in particolar modo quella di genere pop, esclusivamente realizzata in terra milanese.

Un investimento che parte da Salerno, che guarda agli artisti figli delle strade campane, così rigogliose e colme di talenti in attesa della giusta “casa” dove realizzare la propria musica, e che con audacia e intraprendenza guarda all’Italia – grazie al sano utilizzo dei social media – per porre un punto esclamativo sull’arte musicale che arriva dal territorio salernitano, che può affermarsi ad alti livelli partendo proprio da qui.

ALLA RICERCA DELL’UNICITÀ

«La scelta di restare al Sud coincide con l’aver sviluppato negli ultimi anni maggiori consapevolezze riguardo il funzionamento della discografia e dopo aver verificato personalmente, dopo un anno di studi a Milano, che al Nord le condizioni non sono ormai più favorevoli rispetto a quelle del Sud e che lavorare a distanza è ormai possibile grazie ai social media ed internet», afferma Alessandra Del Grosso, fondatrice di quello che s’è poi trasformato nel variegato team di Zona Studios, il cui background artistico permette a questa realtà di poter accogliere sotto la propria ala talenti i cui generi musicali non si limitano soltanto al pop, ma variano a seconda delle rispettive cifre stilistiche.

La ricerca dell’unicità e della personalità in ogni artista, allontanandosi da logiche discografiche che vogliono intendere la musica esclusivamente come bene di consumo. Riappropriarsi dell’arte e della bellezza della sua realizzazione. «Non ci sono schemi, non ci sono limiti. Il progresso richiede la sperimentazione e la ricerca del diverso», prosegue Alessandra Del Grosso, che aggiunge: «Cercheremo di mettere radici, seminare, dare un’occasione concreta di crescita e conforto per i giovanissimi. Oggi è possibile e abbiamo il dovere di provarci per non essere ancora obbligati ad allontanarci dai nostri affetti e le bellezze del nostro territorio che sono per gli Artisti, soprattutto, fonte di grande ispirazione».

ZONA STUDIOS, UN CANTIERE APERTO E IN EVOLUZIONE

Zona Studios intende rivolgersi proprio ai giovani artisti emergenti del territorio salernitano (e non solo) che sono alla ricerca di un team al completo per lavorare al proprio progetto musicale. Dalla sua ideazione, passando per la produzione discografica al mastering, fino al lancio sul mercato.

Zona Studios ha già fatto il proprio debutto sul mercato discografico, lavorando – con collaborazioni ancora in corso – insieme ad artisti provenienti da Battipaglia, Sala Consilina fino ad arrivare nel napoletano. Un vero e proprio cantiere sonoro in continua evoluzione e crescita.

Non a caso la squadra di questa realtà – nata pochi mesi fa, ma che sta già catturando l’attenzione di molti addetti ai lavori – è al lavoro in studio su nuova musica che uscirà prossimamente: due EP sono previsti per gennaio. Intanto è possibile scoprire la musica fino ad ora nata da Zona Studios sulle principali piattaforme digitali.

CHI C’È DIETRO ZONA STUDIOS?

Ecco il team che opera dietro questa nuova ed entusiasmante realtà salernitana: