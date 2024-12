Pellezzano, screening per il tumore al colon retto ogni lunedì al Poliambulatorio di Coperchia

di Redazione ZON

Continua l’impegno del Comune di Pellezzano sul fronte dei servizi sanitari da erogare in favore della cittadinanza.

Come annunciato anche sulla pagina FB dell’ente, a partire da lunedì 𝟗 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟒, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 presso il rinnovato Poliambulatorio della frazione di Coperchia, i soggetti interessati potranno eseguire specifici screening al colon retto per prevenire la formazione di eventuali tumori o patologie ad esso collegate.

Il servizio è stato realizzato in collaborazione con il Distretto Sanitario 66 dell’Asl Salerno, diretto dal Dott. Luigi Lupo e verrà erogato tutti i lunedì del mese di dicembre per offrire agli utenti la possibilità di sottoporsi ad esami clinici al fine di prevenire eventuali conseguenze sulla salute di ciascuno.

“Desidero sottolineare l’importanza della prevenzione nella lotta contro i tumori, in particolare per quanto riguarda il colon retto” scrive il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra, sulla pagina FB dell’Ente, esprimendo anche “un sentito ringraziamento al Distretto Sanitario 66 dell’Asl Salerno, diretto dal dott. Luigi Lupo, per la preziosa collaborazione con il Comune di Pellezzano” Il ringraziamento è volto anche al Dott. Carmelo Petraglia, responsabile del reparto Salute e Prevenzione dello stesso Distretto.

Si ricorda, inoltre, che i kit per eseguire lo screening potranno essere ritirati e poi consegnati stesso all’interno del Poliambulatorio. L’intera cittadinanza è invitata a partecipare.